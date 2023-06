Vicino l'accordo tra i bianconeri e il Marsiglia, con una nuova formula. La Juve aveva appena rinunciato a esercitare il diritto di riscatto.

A volte ritornano. Ed è esattamente il caso di Arek Milik, che dopo aver giocato nella Juventus per una stagione, e dopo aver lasciato Torino per fine prestito e mancato riscatto, sta per diventare nuovamente un calciatore bianconero.

A rivelarlo è 'Sky Sport', secondo cui la fumata bianca con il Marsiglia per il Milik bis è vicina. Con una formula diversa dalla precedente, questa volta: prestito con obbligo di riscatto a condizioni favorevoli per la Juve. Che, dunque, si prepara nuovamente ad accogliere nella propria rosa l'ex attaccante del Napoli.

Ricapitolando le puntate precedenti: la Juventus aveva deciso di non esercitare il diritto di riscatto di Milik, fissato in 7 milioni di euro più un altro paio di bonus. Rinunciando, di fatto, al polacco. Anche se solo all'apparenza.

Un disimpegno che aveva stuzzicato la Lazio e soprattutto Maurizio Sarri, più che affascinato dall'idea di ritrovare a Roma il suo pupillo dei tempi di Napoli. Milik si sarebbe giocato il posto con Immobile, fornendo quell'alternativa di ruolo che nella scorsa stagione è mancata.

E invece, se non ci saranno altre sorprese, sarà di nuovo Juventus. Alla Continassa hanno valutato il da farsi, rinunciando al diritto di riscatto e iniziando col Marsiglia una seconda trattativa per un secondo prestito, questa volta con obbligo di riscatto. L'operazione si potrà concludere dopo il rinnovo di Milik con l'OM.

Nella sua prima annata alla Juventus, Milik ha messo a segno 9 reti complessive: 7 in campionato, 2 nel girone di Champions League malamente concluso con la retrocessione in Europa League. Prima parte di stagione ad alti livelli, poi un calo. Ma a Torino hanno deciso di puntare di nuovo su di lui.