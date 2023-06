Il futuro di Milik è un rebus: la Juve temporeggia, Sarri lo vuole alla Lazio

Il futuro del polacco è ancora da definire: la Juve non ha esercitato l'opzione, ma può tornare alla carica. Per Sarri è un grande obiettivo.

Il futuro è ancora tutto da definire per Arkadiusz Milik. L'attaccante polacco, reduce da una stagione ad intermittenza con la Juventus, è ancora di proprietà del Marsiglia.

Il club bianconero, come spiegato dal Corriere dello Sport, ha deciso di non esercitare l'opzione per riscattare il classe 1994 per una cifra già fissata a 7 milioni di euro più 2 di bonus.

Il passo indietro di Madama, però, non preclude a Milik la possibilità di continuare a giocare in Serie A: su di lui, infatti, si sarebbe fiondata la Lazio con Maurizio Sarri desideroso di ritrovare l'attaccante allenato a Napoli, per rimpolpare il reparto avanzato in vista della prossima stagione, quando i biancocelesti saranno impegnati anche sul palcoscenico della Champions League.

La trattativa è ormai entrata nel vivo con il club capitolino che ha già avvisato i dialoghi con l'OM, pronto a monetizzare subito per non perdere il calciatore 'a zero' tra un anno.

Escludere la Juve dalla corsa potrebbe però rappresentare un esercizio azzardato: nonostante la ferma decisione di non usufruire dell'opzione a sua disposizione, la Vecchia Signora potrebbe comunque tornare alla carica, magari strappando un ulteriore sconto sul cartellino del giocatore.

Morale della favola, la situazione di Milik rimane ancora tutta da definire. Che sia Juventus o Lazio, la sensazione forte è che il suo futuro possa essere ancora legato al nostro campionato.