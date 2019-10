Calciomercato Juventus, Meunier torna di moda: possibile parametro zero nel 2020

La Juventus è tornata sulle tracce del terzino belga Thomas Meunier: in scadenza a giugno 2020, potrebbe lasciare il Paris Saint-Germain a zero.

Pronta a recuperare Danilo e De Sciglio già contro il Bologna, la continua a sondare il mercato dei terzini in vista della finestra di gennaio.

A tornare di moda ancora una volta è il nome di Thomas Meunier, poco utlizzato dal in questa stagione. Arrivato nel club parigino nell'estate del 2016, il belga ha collezionato infatti soltanto 8 presenze in questo avvio di annata, non dimostrandosi un intoccabile per Thomas Tuchel.

Per questo motivo, al quale va aggiunto il fatto che il suo contratto è in scadenza nel giugno del 2020, la Juventus potrebbe provare a portare il belga in nei prossimi mesi.

Un colpo che per gennaio pare più difficile e che invece la prossima estate potrebbe trovare terreno fertile. D'altronde la Vecchia Signora di parametri zero di lusso ha dimostrato di intendersi parecchio negli ultimi anni.