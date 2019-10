Juventus, Ramsey recuperato per il Bologna: da valutare Danilo e De Sciglio

Impegnata sabato sera contro il allo Stadium, la per la ripresa del campionato punta a recuperare almeno una parte degli indisponibili che hanno finito per accorciare la rosa a disposizione di Maurizio Sarri nelle ultime settimane.

A fare il suo ritorno in campo dovrebbe essere con ogni probabilità Aaron Ramsey, il quale potrebbe subentrare a gara in corso. Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il gallese è infatti ormai recuperato dopo il problema all’adduttore che lo aveva costretto a saltare -Juventus.

Oltre all'ex , i bianconeri potrebbero poi ritrovare Danilo e Mattia De Sciglio. Le condizioni dei due terzini verranno valutate meglio nei prossimi due giorni, con Sarri che potrà così decidere se utilizzarli già contro il Bologna.

Chi invece dovrà aspettare almeno fino alla gara di di martedì prossimo contro la Mosca è Douglas Costa. Il brasiliano salterà infatti il prossimo turno di , non avendo ancora risolto i problemi muscolari.