Calciomercato Juventus, Mandzukic cerca squadra: torna di moda il Qatar

Mandzukic, ormai fuori dal progetto di Sarri alla Juventus, deve trovare una nuova sistemazione e starebbe valutando l'ipotesi Qatar. Milan defilato.

Da insostituibile ad emarginato, da titolarissimo ad esubero: questa è la triste parabola di Mario Mandzukic alla . Il croato, pupillo di Allegri, è infatti scomparso dai radar dopo l'esclusione dalla lista UEFA tanto da non essere più convocato da Sarri neppure in campionato.

Ufficialmente tra le parti non si è consumata nessuna rottura e Mandzukic, come sempre peraltro, ha mantenuto il più stretto riserbo chiudendosi in un silenzio assordante sia davanti ai microfoni che sui social.

Il dato di fatto però è che Mandzukic, nonostante un rinnovo fino al 30 giugno 2021 firmato solo qualche mese fa, non rientra nei piani della Juventus tanto che a gennaio le strade si divideranno definitivamente.

Negli ultimi giorni il Milan avrebbe fatto un sondaggio direttamente col giocatore tramite il connazionale Boban ma l'attaccante, oltre a guadagnare tanto per le casse rossonere, rappresenterebbe comunque solo il piano B nel caso in cui Ibrahimovic dovesse rifiutare l'offerta.

Ecco perché secondo 'La Gazzetta dello Sport' adesso Mandzukic sarebbe pronto a prendere in considerazione pure il trasferimento in pur di lasciare e tornare a giocare.

I soldi da quelle parti, ovviamente, non sarebbero un problema e Mandzukic potrebbe scegliere tra Al Rayyan, Al Gharafi e Al Duhaill, dove gioca l'ex compagno Benatia. Già a settembre d'altronde il croato sembrava vicino al Qatar ma alla fine le parti non avevano trovato un accordo.

La cessione di Mandzukic, peraltro, sarebbe un sollievo anche per i conti della Juventus considerato come l'attaccante percepisca attualmente ben 5,5 milioni di euro netti a stagione. Un po' troppo per un esubero.