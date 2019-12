Calciomercato Milan, Mandzukic alternativa a Ibrahimovic: primi contatti

Mario Mandzukic può essere l'alternativa a Zlatan Ibrahimovic per il Milan. Primi contatti già avviati tra Boban e il giocatore della Juventus.

Il sogno del per il mercato di gennaio non è un mistero e ha un nome e un cognome di quelli ingombranti: Zlatan Ibrahimovic. Secondo il 'Corriere dello Sport', però, anche il nome di Mario Mandzukic è diventato d'attualità in casa rossonera.

Segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata in diretta streaming su DAZN

I tentennamenti di Ibrahimovic, che ancora non ha accettato l'offerta messa sul piatto dal club di via Aldo Rossi, avrebbero spinto la società a valutare altri profili alternativi di attaccanti esperti che possano essere dei leader per i giovani.

Mandzukic è ai margini della , ma con un contratto fino al 2021 da 6 milioni netti all'anno. Numeri di alto livello, lo stesso a cui il croato vuole giocare. Ci sarebbe già stato un contatto con Zvonimir Boban, connazionale e molto stimato dall'ex numero 17 bianconero, così come tra i due club.

La trattativa che potrebbe portare il classe 1986 ex e al sembra in fase di stallo, così il Milan può pensare di inserirsi qualora non dovesse andare a buon fine.

I due club sono 'legati' anche da Merih Demiral, giocatore che piace molto al Milan ma per il quale la Juventus ha richieste molto alte.