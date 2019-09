Calciomercato Juventus, su Mandzukic anche la MLS: pressing del Los Angeles FC

Non c'è solo il Qatar nel possibile futuro di Mario Mandzukic: il Los Angeles FC ha messo l'attaccante della Juventus nel mirino.

Come vi abbiamo raccontato nella serata di venerdì, Mario Mandzukic non è stato convocato da Maurizio Sarri per la sfida di oggi tra e . Il motivo? L'attaccante croato sta trattando il suo trasferimento, lontano da .

Segui live e in esclusiva 3 partite della Serie A TIM a giornata su DAZN

L'ipotesi principale porta ad un trasferimento in ma, secondo 'Sky Sport', nelle ultime ore si sarebbe mossa con forza anche la . La squadra che vorrebbe Mario Mandzukic è il , 'cugini' dei di Zlatan Ibrahimovic.

Il problema, che non sarebbe comunque un ostacolo, è che il calciomercato negli è al momento chiuso. Mario Mandzukic andrebbe comunque negli per cominciare ad allenarsi a Los Angeles, con i compagni, per poi ufficializzare il trasferimento non appena la finestra di mercato riaprirà.

Il Los Angeles FC è la capolista della Western Conference, anche in modo piuttosto netto. Il capitano della squadra è Carlos Vela e l'allenatore è Bob Bradley, padre dell'ex Michael.