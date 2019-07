Calciomercato Juventus, su Mandzukic piomba il Bayern Monaco

Mario Mandzukic è un obiettivo del Bayern Monaco secondo 'Sport Bild'. Salihamidzic lo vuole riportare tra le fila bavaresi.

Continua il pressing delle squadre tedesche su Mario Mandzukic. Dopo la corte del , sull'attaccante croato è piombato nelle ultime ore il . La squadra di Kovac cerca un giocatore offensivo che sappia anche prendere il posto di Lewandowski all'occorrenza.

Secondo quanto riportato da 'Sport Bild', il tentativo è serio ed è condotto in prima persona dal direttore sportivo Hasan Salihamidzic, con un passato tra l'altro proprio alla .

Mario Mandzukic conosce bene l'ambiente e potrebbe anche ricoprire il ruolo di esterno offensivo, come fatto negli ultimi due anni alla Juventus.

Con il , dal 2012 al 2014, ha segnato 48 goal in 88 presente (in tutte le competizioni). Un ottimo rendimento che ha lasciato un buon ricordo all'Allianz Arena.

Da capire adesso i termini pratici della trattativa. Mandzukic ha altri due anni di contratto e non è ancora chiaro il prezzo fissato dalla Juventus per la sua partenza, che però senza dubbio è stata messa in conto.