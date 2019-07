Calciomercato Juventus, Mandragora chiama: "Tornare è un obiettivo primario"

Gioca nell', era stato accostato al ed è napoletano di nascita ma il sogno di Rolando Mandragora si chiama ancora .

Il centrocampista, nato a Scampia 22 anni fa, intervistato da 'Il Corriere del Mezzogiorno' infatti non nega di sperare nel ritorno a dato che la Juventus conserva un diritto di riacquisto.

"Lavoro tutti i giorni per essere un giocatore importante , oggi tutta la mia attenzione è rivolta all’ Udinese che ha investito tanto, poi normale che ritornare in uno dei club più importanti del mondo sia un obiettivo primario ".

Il rimpianto di Mandragora resta il grave infortunio subito proprio quando la Juventus lo aveva appena acquistato dal .

"Ho patito molto quel periodo perché arrivato nel momento sbagliato in cui avrei voluto dimostrare il mio valore in un club importante come la Juventus. Stare a casa aspettando di guarire è stato per me molto pesante".