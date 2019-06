Calciomercato Juventus, Luca Pellegrini nei radar: Perin alla Roma?

Luca Pellegrini potrebbe diventare un obiettivo della Juventus grazie all'intermediazione di Raiola: Perin alla Roma come contropartita?

La , entro il prossimo 30 giugno, ha necessità di plusvalenze per circa 45 milioni di euro. Ed in attesa che venga ufficializzato l'arrivo di Petrachi come direttore sportivo ad 'aiutare' la dirigenza giallorossa ci potrebbe pensare Mino Raiola, procuratore di Manolas e Luca Pellegrini .

Per quanto riguarda il difensore greco, come riportato dal Messaggero, la società capitolina chiede 36 milioni di euro. I partenopei, per non uscire cash tutta la cifra, propongono di inserire nell'affare il cartellino di Diawara , la cui valutazione è però eccessiva (15 milioni di euro). Al posto del centrocampista la contropartita tecnica potrebbe essere Dries Mertens.

Capitolo Pellegrini . Raiola lo ha proposto alla , che lo prenderebbe volentieri. C'è però distanza, al momento, tra la richiesta della Roma , ossia 20 milioni di euro , e l'intenzione bianconera di mettere sul piatto un massimo di 15 milioni di euro . Alla Vecchia Signora piacerebbe inserire nella trattativa Perin , valutato 9 milioni.

Essendo però Pellegrini cresciuto nel vivaio giallorosso la plusvalenza della Roma sarebbe pari al prezzo di acquisto, senza considerare il costo del cartellino di Perin.