Calciomercato Juventus, Luca Pellegrini al Cagliari: operazione chiusa

Nelle prossime ore, Juventus e Cagliari perfezioneranno gli ultimi dettagli per il ritorno di Luca Pellegrini al Cagliari: prestito secco.

Meno di un mese e mezzo: tanto è durata l'avventura alla di Luca Pellegrini. Arrivato lo scorso 1° luglio nell'ambito dello scambio con Leonardo Spinazzola sull'asse - , il terzino fa nuovamente le valigie: lo aspetta il , dove ha disputato la seconda metà della scorsa stagione.

Operazione chiusa tra i due club: Pellegrini tornerà al Cagliari in prestito secco, senza alcun tipo di riscatto. Domani Juventus e Cagliari perfezioneranno gli ultimi dettagli e poi il giocatore potrà effettuare le visite mediche di rito. Quindi, come ultimo step, sarà tempo di firmare il contratto che lo legherà nuovamente alla sua nuova/vecchia squada.

Prestito secco, quindi. Nessun margine di manovra per un possibile riscatto al termine della stagione. La Juventus, del resto, punta a mantenere il controllo del cartellino di Pellegrini e l'ha fatto capire chiaramente al club sardo.

In ogni caso, il qui e ora dell'ex mancino giallorosso si chiama nuovamente Cagliari. Squadra in cui ha militato, sempre in prestito, per una fetta della scorsa annata, guadagnandosi la stima dell'ambiente. Tornerà dopo un Mondiale Under 20 da protagonista e troverà uno spogliatoio popolato da nomi di peso: Nainggolan su tutti.