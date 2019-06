Calciomercato Juventus, la lista di Paratici dal ristorante alle conferme

Quattro mesi fa sembrava fantacalcio, oggi invece la lista ritrovata da un tifoso in un ristorante milanese lo scorso gennaio e attribuita a Fabio Paratici sta lentamente diventando realtà.

Sul fogliettino, pubblicato da 'Il Tempo', figuravano infatti i vari Romero, Demiral, Chiesa e Milinkovic-Savic. Tutti nomi che sono vicini alla . Ma non solo.

I bianconeri seguono ad esempio il giovane Szobozslai, centrocampista che la Juventus potrebbe acquistare in sinergia con il . Anche lui presente nella famosta 'lista del ristorante'.

Nello stesso foglietto Paratici aveva segnato pure il nome di Nicolò Zaniolo, giocatore che d'altronde piace molto al direttore sportivo bianconero, mentre era dato in uscita Miralem Pjanic la cui cessione potrebbe finanziare l'acquisto di Milinkovic-Savic dalla .

Subito dopo la diffusione della lista, in realtà, la Juventus aveva seccamente smentito che la stessa fosse stata scritta da Paratici con Nedved che parlava di fantacalcio.

"Nel tempo dei computer trovare una lista sui bigliettini non è da poco, però diciamo che io sarei abbastanza sulla roba di Monchi, che ha detto che è fantacalcio, perché se è vero o non è vero cambia poco. Di liste se ne fanno tante, poi per passare ai fatti ce ne vuole, perciò siamo assolutamente tranquilli“.