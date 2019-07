Calciomercato Juventus, l'Ajax chiude a Kean: "Non ci interessa"

Moise Kean non sarà inserito nella trattativa che porterà De Ligt alla Juventus, Marc Overmars chiude le porte dell'Ajax all'attaccante.

Un altro grandissimo colpo in arrivo per la , che puntella la propria difesa con l'imminente acquisto di De Ligt: una trattativa che non vedrà coinvolto Moise Kean, come precisato dal dirigente dell' Marc Overmars.

Intervenuto ai microfoni dell'Algemeen Dagblad, l'ex centrocampista ha chiuso la porta del club olandese al giovane talento italiano:

"Sono tutte sciocchezze. Con il dovuto rispetto, ma non siamo interessati al giocatore. L'ipotesi di inserirlo nella trattativa di De Ligt alla Juventus non è mai stata presa in considerazione".

Non sarà in Eredivisie dunque il futuro del classe 2000, letteralmente esploso nella passata stagione sotto la guida di Allegri fino a conquistare un posto in Nazionale: da valutare ora il futuro di Kean, che potrebbe chiedere più spazio in una realtà con meno concorrenza in avanti.