Calciomercato Juventus, Kean verso la cessione: Everton in vantaggio

La Juventus avrebbe deciso di cedere Kean ma potrebbe mantenere il diritto di recompra. In corsa Everton, Siviglia, Arsenal e Borussia Dortmund.

Rivoluzione totale in vista nell'attacco della . Oltre a Mario Mandzukic e Gonzalo Higuain, infatti, anche Moise Kean sarebbe finito tra i giocatori cedibili.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' anzi la decisione è ormai presa ma la Juventus per vendere Kean pretende almeno 35 milioni di euro, tanto che come riporta 'Il Corriere dello Sport' la prima offerta da 30 milioni di euro dell' sarebbe già stata rifiutata.

Inoltre secondo 'Sky Sport' la Juventus vorrebbe comunque mantenere un diritto di recompra su Kean a una cifra già fissata, il tutto sulla falsariga di quanto fatto con Morata quando il concesse l'attaccante spagnolo ai bianconeri con la stessa formula.

Ad oggi comunque il rinnovo di Kean fino al 2024 è in stand-by mentre l'ipotesi più probabile resta quella di una cessione all'estero dove, oltre all' , in corsa ci sarebbero pure , , e . Le pretendenti, insomma, non mancano.

Ottime notizie quindi per la Juventus che in questo modo spera di spuntare il prezzo migliore, considerato anche come Kean troverebbe poco spazio nella prossima stagione. Ancor di più, ovviamente, se Paratici negli ultimi giorni di mercato dovesse davvero riuscire a regalare a Sarri un certo Mauro Icardi...