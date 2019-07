Calciomercato Juventus, Kean piace all'Arsenal: rinnovo o cessione?

Dopo Borussia Dortmund ed Everton, anche l'Arsenal piomba su Moise Kean: la Juventus chiede 30 milioni, giocatore diviso tra rinnovo e addio.

Il matrimonio tra Moise Kean e la è giunto ad un bivio. Da un lato il possibile rinnovo, dall'altro le sirene di mercato che vedono come ultima pretendente alla punta in ordine cronologico l'.

'Sky' parla di un interessamento dei Gunners per il talento esploso in bianconero nell'ultima stagione dopo una trafila fatta di Primavera e prestiti, valutato da Madama tra i 25 e i 30 milioni di euro. E il cui futuro, è tutto da scrivere.

Kean poteva rappresentare la pedina con cui sbloccare l'affare De Ligt, poi divenuto realtà senza contropartite tecniche, mentre sullo sfondo resta vivo il pressing dell' nonchè l'apprezzamento manifestato dal per il gioiellino della .

'Tuttosport' ricorda come Moise andrà in scadenza a giugno 2020, ecco perchè bisognerà capire le intenzioni dei bianconeri: i contatti con Raiola per definire il prolungamento non mancano, ma di fronte ad un'offerta vantaggiosa la Juventus potrebbe considerare anche l'ipotesi di cedere Kean.

E chissà se gli attestati di stima provenienti dalla Premier, con l'inserimento dell'Arsenal, non cambino gli scenari e ridisegnino il futuro delll'attaccante.