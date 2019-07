Calciomercato Juventus, Kean interessa all'Arsenal: offerta di 35 milioni

Arsenal in prima fila per Moise Kean: offerti 35 milioni alla Juventus che vorrebbe inserire nel contratto una clausola di riacquisto a 40.

La dovrà presto sciogliere il nodo Moise Kean, in scadenza di contratto nel 2020: il rischio di perderlo a zero si fa alto ogni giorno che passa, senza un rinnovo che lo metterebbe al riparo da ogni assalto esterno.

Lo status attuale rende appetibile il millennial: sulle sue tracce , e soprattutto , che nelle ultime ore sembra aver fatto passi da gigante per tesserarlo.

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport' che a sua volta cita i media inglesi, i 'Gunners' hanno presentato una proposta da 35 milioni di euro, con un dubbio relativo a una clausola di riacquisto a 40 che la 'Vecchia Signora' vorrebbe far valere due anni dopo il trasferimento (come avvenuto per Alvaro Morata ai tempi della trattativa con il ).

Eventualità che non convince del tutto l'Arsenal, disposto ad alzare l'offerta di altri cinque milioni a patto che questa condizione non si realizzi.

La Juventus deve iniziare a sfoltire la rosa, particolarmente in attacco dove anche Higuain e Mandzukic sono in partenza. E occhio a Kean e alla pista londinese, sempre più calda.