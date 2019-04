Calciomercato Juventus, James Rodriguez proposto da Mendes: porta socchiusa

Mendes secondo 'Tuttosport' ha proposto James Rodriguez alla Juventus; il colombiano non verrà riscattato dal Bayern e tornerà al Real, al momento...

Il calciomercato non è fatto solo di grandi sogni, lunghe trattative e amori destinati a scoccare. A volte, e la lo sa bene, in estate arrivano delle occasioni che spuntano quasi dal nulla, pronte per essere agguantate al volo alle giuste condizioni.

Sembra proprio il caso riguardante James Rodriguez, trequartista classe 1991 attualmente in forza al . Questa non è stata la miglior stagione del colombiano: 7 goal e 6 assist in tutte le competizioni, con qualche problema fisico di troppo.

Tra qualche settimana scadrà il prestito biennale dal , dove il colombiano è destinato a tornare: niente proseguo di carriera in quindi, difficile anche immaginare che il prossimo anno possa rimanere in . A meno di clamorosi avvenimenti.

Situazione favorevole alla Juventus: l'agente di Rodriguez, Jorge Mendes, secondo 'Tuttosport' avrebbe proposto l'attaccante ai bianconeri che non avrebbero chiuso completamente la porta, anzi. 'Madama' ha un rapporto fertile con il procuratore portoghese, artefice dell'arrivo di Cristiano Ronaldo a l'estate scorsa.

James Rodriguez offerto pure al che però dovrà fare i conti con un mercato condizionato dall'austerità e dalle limitazioni imposte dal FFP. Condizioni tutt'altro che buone per sostenere una spesa importante (in caso di riscatto, il dovrebbe sborsare altri 42 milioni dopo i 13 necessari per il prestito oneroso).

Se davvero l'ex Monaco dovesse arrivare in , la Juventus sarebbe probabilmente l'unica vera opzione plausibile, al netto della voglia di Massimiliano Allegri di averlo a disposizione nella rosa della stagione 2019/2020. E del futuro dello stesso tecnico ovviamente, ancora ufficialmente da definire nonostante la presa di posizione di Agnelli al termine del match perso con l' .