Calciomercato Juventus, Isco non convocato per il Clásico: la frattura con Solari si allarga

Isco non fa parte della lista dei convocati di Solari per il Clásico di Coppa del Re. C'è Marcelo, che però partirà presumibilmente dalla panchina.

Se già prima i rapporti tra Santiago Solari e Isco sembravano ai minimi termini, dopo l'ultima decisione del tecnico argentino le cose rischiano di peggiorare ulteriormente: il trequartista spagnolo è stato infatti escluso anche dai convocati del Real Madrid per il Clásico di Coppa del Re contro il Barcellona.

La decisione era già stata annunciata alla vigilia in conferenza stampa da Solari ed è diventata ufficiale oggi a mezzogiorno, quando è stata diramata la lista dei giocatori convocati per la partita di questa sera del Bernabéu.

Oltre a Isco sono stati esclusi anche Mariano, Brahim e Vallejo, più l'infortunato Llorente, ma l'assenza che più pesa è quella dell'ex Malaga. Secondo 'Marca', il motivo dell'esclusione starebbe nel poco ritmo partiita che Isco avrebbe nelle gambe.

L'ultima sua apparizione in campo è contro l'Alavés il 3 febbraio scorso, peraltro per soli 3 minuti. Poi un problema alla schiena lo ha estromesso dagli ultimi impegni. Era rientrato in gruppo a inizio settimana, ma Solari ha ritenuto opportunio non convocarlo per la decisiva sfida di Coppa.

I rapporti con Solari sembrano comunque ancora lontani dall'essere idilliaci. La Juventus osserva attenta la situazione da lontano, pronta eventualmente a sferrare il colpo se si presenterà l'occasione.

Un'occasione potrebbe diventarla anche Marcelo, l'altro grande escluso da Real Madrid-Barcellona: a differenza di quanto successo con Isco, il brasiliano è tra i convocati ma va verso un'altra partenza dalla panchina. Al suo posto dovrebbe giocare Reguilón, ormai il terzino titolare del Real Madrid. L'ormai ex vice-capitano del Real ha già strizzato l'occhio ai bianconeri in più occasioni.