Calciomercato Juventus, incontro Paratici-Lione per Ndombelé

Nel suo tour europeo, Fabio Paratici ha incontrato anche il Lione: chieste nuove informazioni per il centrocampista Ndombelé, obiettivo della Juve.

Non solo Londra e l' . Nel suo tour europeo, il Responsabile dell'area sportiva della , Fabio Paratici, secondo 'Sky Sport', ha avuto il modo di far tappa anche in , precisamente a , per discutere con i dirigenti dell'Olympique di Tanguy Ndombelé.

Il centrocampista francese resta fra gli obiettivi principali della Vecchia Signora per il reparto mediano, e Paratici ha chiesto al club francese informazioni sul cartellino del giocatore, ribadendo l'interesse dei bianconeri dopo che lo stesso Lione ha rifiutato una proposta da 45 milioni di euro formulata dal .

La Vecchia Signora, che ha definito anche il rinnovo di contratto di Bentancur, resta dunque in prima fila per Ndombelé e in attesa di capire quali saranno le richieste del Lione intende tenere saldi i rapporti con la società francese.

Ndombelé, classe 1996, dopo l'esordio in Ligue con l' , è diventato un pilastro del Lione nelle ultime due stagioni, nelle quali ha collezionato complessivamente 75 presenze e 3 goal in tutte le competizioni con il club francese.