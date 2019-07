Calciomercato Juventus, Icardi a un prezzo irrisorio: c'è una strategia

Secondo 'Il Corriere della Sera', la Juventus avrebbe chiesto a Icardi di restare all'Inter un altro anno per poi acquistarlo a condizioni favorevoli.

Alcuni sogni estivi sono destinati a rimanere tali, altri possono essere rimandati e ripresi in un secondo momento: lo sa bene la che da tempo coltiva l'idea di strappare Mauro Icardi all' .

Il centravanti argentino è in uscita per volere di Antonio Conte che ha già fatto capire di non apprezzare le 'prime donne': durante il suo percorso non ci sarà spazio per le necessità dei singoli, attenzione dedicata soltanto al gruppo.

La Juventus è pronta a inserirsi sfruttando un terreno diventato fertile nel giro di poco tempo: secondo 'Il Corriere della Sera', i bianconeri avrebbero messo in atto una strategia ben chiara e dai dettagli precisi.

I campioni d' avrebbero chiesto a Icardi di rifiutare eventuali destinazioni proposte dall'Inter e restare un altro anno in nerazzurro: solo allora partirebbe l'assalto definitivo che prevederebbe l'acquisto a un prezzo irrisorio.

Se tale scenario dovesse verificarsi, l'ex correrebbe il rischio di passare dodici mesi in panchina o, ancor peggio, in tribuna, compromettendo in maniera quasi totale la propria carriera.

L'Inter ha intenzione di cederlo ora, ma offerte ufficiali non ne sono arrivate. Resta complicata l'ipotesi di uno scambio con Paulo Dybala che frutterebbe una ricca plusvalenza a entrambi i club: questa, però, è un'altra storia.