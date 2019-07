Calciomercato Juventus, Icardi prende quota: Paratici a Ibiza con Wanda

La Juventus non distoglie lo sguardo da Mauro Icardi: Fabio Paratici si trovava a Ibiza dove alloggiava anche Wanda Nara, non si esclude un contatto.

Il mercato è fatto anche di suggestioni, di incroci, di veri e propri incontri: non è dato a sapersi se quello tra Fabio Paratici e Wanda Nara sia effettivamente avvenuto, di sicuro c'è che i due nel pomeriggio di martedì si trovavano entrambi a Ibiza.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

L'agente e showgirl per prendersi una pausa lavorativa, il direttore sportivo della probabilmente per motivi riguardanti Cancelo (anch'egli in vacanza nell'isola delle Baleari) per poi ripartire mercoledì mattina. Come accade in questi casi, via al valzer di conferme e smentite.

Se il contatto c'è stato, non è da escludere che lo scenario sia il Grand Hotel in cui alloggiava la moglie di Mauro Icardi o, come riferito da 'Tuttosport', al ristorante Lío, vicino al porto di Ibiza. Tra tante voci circolanti, risulterebbe che i due non si siano quantomeno ignorati.

Un intreccio nato proprio a ridosso dell'inizio della stagione dell' che dall'8 al 14 luglio sarà in ritiro a Lugano: lì non mancherà l'ex capitano che verrà convocato da Antonio Conte in attesa che gli si venga trovata una nuova sistemazione. Non è un mistero che i nerazzurri sognino Romelu Lukaku, anche se le parole del procuratore Federico Pastorello non lasciano molto spazio all'ottimismo.

Per affondare il colpo su Icardi, la Juventus dovrà prima sfoltire un reparto affollato: alla truppa degli attaccanti bianconeri si è aggiunto Gonzalo Higuain, non riscattato dal che ha preferito rispedirlo a . Senza dimenticare Mario Mandzukic e quel Paulo Dybala entrato tante volte nelle indiscrezioni di uno scambio con il bomber interista, al momento puro fantacalcio.

Dal 16 luglio il valore di 'Maurito' calerà (la clausola rescissoria, valida solo per l'estero, scadrà quel giorno) e i campioni d' potrebbero provare a imbastire una trattativa con i nerazzurri inserendo un giocatore gradito alla causa. Difficile che a Milano accettino di vendere a prezzo di saldo uno degli atleti più rappresentativi: all'Inter serve cash, unica via percorribile per strapparle Icardi.

Intanto Wanda Nara ha lanciato un messaggio criptico nella notte con un tweet tutto da interpretare e che in un momento del genere può assumere significati diversi.