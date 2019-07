Calciomercato Juventus, Higuain out: sullo store non si vende la sua maglia

La maglia di Gonzalo Higuain non è in vendita sullo store della Juventus che spinge per un trasferimento alla Roma del 'Pipita'.

E' partito regolarmente con l'Asia ma la non sarà nel suo futuro: Gonzalo Higuain sa benissimo che dovrà volare altrove per rilanciarsi dopo un'annata opaca tra e , sballottato da una parte all'altra senza trovare pace.

Il primo indizio sull'imminente separazione l'ha dato la 'Vecchia Signora' levandogli l'amato numero 9 per affidargli il più anonimo 21: e su questo aspetto c'è da fare una digressione speciale.

Sullo store online bianconero, infatti, non è possibile acquistare la maglia del 'Pipita': palese come tale 'sistemazione' numerica sia per lo più temporanea, prima di una soluzione definitiva che prevede lo sbarco in altri lidi.

Lido individuato nella : secondo 'Il Corriere dello Sport', la Juventus sta spingendo per far sì che il trasferimento nella capitale di Higuain vada presto in porto. L'intesa con i giallorossi c'è già: prestito oneroso da 9 milioni con obbligo di riscatto fissato a ulteriori 27, in nome della sostenibilità del bilancio juventino.

Dopo averci pensato a lungo, l'argentino non ha alcun tipo di preclusioni verso la Roma, anzi: il problema sta nella buonuscita pretesa, dalla differenza tra i 6,5 milioni percepiti attualmente e i 4,5 più bonus che i capitolini sono pronti a garantirgli. Prima l'incentivo all'esodo, poi la firma.

In caso di fumata bianca, guadagnerebbe lo stesso stipendio di Edin Dzeko, destinato a sua volta all' di Antonio Conte. Un valzer di punte che infiammerà il mercato.