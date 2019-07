Calciomercato Juventus, Higuain più conguaglio per Zaniolo

La Juventus monitora la situazione relativa a Zaniolo: l'idea più recente è quella di uno scambio con Higuain, con conguaglio a favore della Roma.

Da quel pizzino lasciato inavvertitamente (oppure no) in un ristorante ne è passato di tempo: da allora Fabio Paratici non ha smesso di seguire l'evoluzione di Nicolò Zaniolo.

Il gioiello della è il profilo che rispecchia tutto ciò che la chiede per un calciatore: è giovane, è forte, ha un fisico non comune per i suoi 20 anni festeggiati martedì a Mykonos. Insomma, ogni aspetto gioca a suo favore.

Se l'apprezzamento è conclamato, più complicato risulta imbastire un'operazione con i giallorossi, piuttosto restii a privarsi di un'individualità importante. Nonostante i rapporti tra i due club siano più che ottimi (lo scambio Luca Pellegrini-Spinazzola ne è la conferma).

In casa bianconera c'è un lusso, un'eccedenza: Gonzalo Higuain è tornato dal prestito al e, per ora, non sembra volerne sapere di giocare in una squadra italiana che non sia la Juventus. Magari potrà cambiare idea nei prossimi giorni, all'alba del ritiro estivo: se davvero dovesse succedere, Paratici non perderebbe tempo a inserirlo in un affare alquanto complesso.

Come riportato da 'Il Corriere dello Sport', con un ipotetico ok del 'Pipita' scatterebbe l'offerta alla Roma: il cartellino dell'argentino più un conguaglio, con stipendio dell'ex pagato in parte dai campioni d' .

Sempre secondo il quotidiano romano, il avrebbe proposto 15-18 milioni più Toby Alderweireld per Zaniolo: i capitolini vorrebbero puntare sul centrale belga ma in una trattativa slegata, consci che il contratto con gli 'Spurs' scadrà tra un anno.

Il tutto con il rinnovo che stenta ad arrivare: la Roma non ha ancora convocato l'agente del classe 1999, Claudio Vigorelli, che attende il momento propizio. Con un occhio alla Juventus.