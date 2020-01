Calciomercato Juventus, Han all'Al Duhail: è ufficiale

Dopo Benatia e Mandzukic, un altro bianconero approda in Qatar. Operazione conclusa tra Juventus e Al Duhail per il trasferimento di Han.

Tutto fatto. Tutto definito. Dopo Medhi Benatia e Mario Mandzukic, un altro giocatore della sbarca in . Si tratta del centravanti nordcoreano Kwang Song Han, che ha firmato per l'Al Duhail.

Nelle ultime ore, infatti, gli uomini della Continassa hanno definito la cessione a titolo definitivo dell'ex . Con il 21enne di Pyongyang che, nei giorni scorsi, si era sottoposto alle visite mediche con il suo nuovo club, in attesa del via libera definitivo da .

Autore di prestazioni tutto fuorché memorabili con l'Under 23, e con una sola convocazione in prima squadra, Han lascia la Juventus senza grossi rimpianti. Sposando, così, un'avventura professionale intrigante. In , specialmente in serie B, diverse squadre hanno bussato alla porta dei campioni d'Italia, i quali tuttavia hanno deciso di monetizzare nell'immediato.

رسمياً: الكوري الشمالي هان كوانغ سونغ في صفوف #الدحيل ❤️🇰🇵 https://t.co/pUewTFlzhU — نادي الدحيل الرياضي (@DuhailSC) January 8, 2020

Da qui, durante il dialogo per Mandzukic, l'idea di imbastire con l'Al Duhail una nuova traccia. Bingo. Altro giro, Qatar alleato. Musica per le orecchie del responsabile dell'area sportiva bianconera, Fabio Paratici, abile e lungimirante nel perlustrare nuove frontiere di mercato.