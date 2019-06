Calciomercato Juventus, in arrivo Hamza Rafia dal Lione: si unirà all'Under 23

La Juventus chiuderà nei prossimi giorni l'acquisto del giovane trequartista del Lione Hamza Rafia: arriverà a parametro zero, si unirà all'Under 23.

Oltre ai grandi nomi, il mercato estivo dellasi caratterizza per la grande attenzione riposta anche sui giovani. Tra di questi potrebbe esserci, classe 1999 di proprietà del

Secondo quanto riportato da 'France Football', il talento francese di origine tunisina, ma con un passato nelle nazionali Under transalpine, sarebbe a un passo dal vestire il bianconero nella prossima stagione.

Rafia arriverrebbe a a parametro zero: ha rifiutato un rinnovo triennale con il Lione. Nei prossimi giorni le società dovrebbero incontrarsi per definire il passaggio del giocatore.

Visti i buoni rapporti, filtra ottimismo. La potrebbe anche pagare un indennizzo minimo all'OL, poi Rafia potrà firmare con i bianconeri.

Difficilmente avrà posto da subito in prima squadra, visto che neanche con il Lione è finora mai riuscito a esordire tra i professionisti. Inizialmente verrà aggregato alla Juventus Under 23, che milita nel campionato di Serie C.

Quest'anno Rafia ha giocato con il Lione B e si è unito alla primavera con cui disputato un'ottima Youth League, chiusa con tre reti all'attivo.