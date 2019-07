Calciomercato Juventus, frenata su Chiesa: resta alla Fiorentina

Chiesa non ha mai chiesto la cessione alla Fiorentina e la Juventus dovrebbe vendere un big per finanziare l'operazione. Commisso può sorridere.

Federico Chiesa è sempre più vicino alla . Il gioiello viola, proprio come ripetuto a più riprese da Rocco Commisso, secondo 'Il Corriere dello Sport' sembra destinato a rimandare il trasferimento almeno di dodici mesi.

L'esterno d'altronde, nonostante un accordo di massima per un quinquennale da 5 milioni netti a stagione raggiunto da tempo con la , non è mai ufficialmente uscito alla scoperto chiedendo la cessione alla Fiorentina.

Inoltre la stessa Juventus prima di affondare il colpo per Chiesa avrebbe dovuto piazzare una cessione eccellente nel reparto offensivo anche per motivi di bilancio. Cosa che però finora non è avvenuta e difficilmente accadrà nelle prossime settimane.

Ecco perché, secondo 'Il Corriere dello Sport', Paratici avrebbe già avvisato il padre Enico di come i bianconeri siano intenzionati a fare un passo indietro sul figlio. Il tutto, ovviamente, dopo aver registrato pure la netta chiusura di Commisso all'ipotesi di una cessione immediata.

A questo punto insomma l'ipotesi più probabile è che Chiesa resti alla Fiorentina almeno per un'altra stagione proprio come vuole il nuovo presidente viola. Ma non è escluso che Commisso metta sul piatto addirittura un rinnovo portando l'ingaggio del suo gioiello da 1,7 a 3 milioni di euro netti all'anno.

L'idea di Commisso, d'altronde, era e resta quella di costruire la nuova Fiorentina intorno a Chiesa. Le sirene bianconere, oggi, sono decisamente più lontane.