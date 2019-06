Calciomercato Juventus, Frattesi il nome nuovo: corte al Sassuolo

La Juventus punta a sfruttare gli ottimi rapporti con il Sassuolo per arrivare a Frattesi: il centrocampista sta stupendo con l'Italia Under 20.

Un'ottima stagione in Serie B con l' e un grande Mondiale Under 20 in con l' . Davide Frattesi è riuscito a dimostrare grande continuità di rendimento nel corso di tutta l'ultima annata, attirando su di sè le attenzioni della .

Di proprietà del , club nel quale è pronto a rientrare dopo l'anno di prestito all'Ascoli, Frattesi è cresciuto nelle giovanili della prima e della poi, con i giallorossi che ad oggi hanno ancora la possibilità di esercitare il proprio diritto di riacquisto per riportare il centrocampista a Trigoria. Il prezzo? 12 milioni.

Una cifra che al momento la Roma non pare intenzionata a spendere, bisognosa di plusvalenze, ed ecco allora che ad approfittarne potrebbe essere proprio la Juventus. Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', i bianconeri potrebbero infatti sfruttare gli ottimi rapporti con il Sassuolo per portare il classe 1999 a .

Impegnato questa sera contro l' nella finale per il terzo posto al Mondiale Under 20, competizione nella quale Frattesi ha sempre giocato titolare, segnando anche due reti in sei gare, il giovane centrocampista potrebbe dunque essere il nome nuovo per il futuro della Juventus.