Calciomercato Juventus, dalla Francia: preso Rafia, giocherà nell'Under 23

Secondo 'L'Equipe', la Juventus ha chiuso per il giovanissimo trequartista Hamza Rafia, in scadenza col Lione. All'OL andrà un indennizzo.

Tra Rabiot e Ramsey, sempre aspettando de Ligt, la pensa anche al futuro. In sono sicuri: anche Hamza Rafia è un nuovo giocatore bianconero. Anche se giocherà non con la prima squadra, ma con l'Under 23.

Secondo 'L'Equipe', è tutto fatto per l'arrivo a del giovanissimo trequartista francese, ma nato in , del : Rafia sarebbe andato in scadenza di contratto con l'OL lo scorso 30 giugno, ma ha firmato il suo primo contratto da professionista per permettere al suo ormai ex club di ricevere un indennizzo per il trasferimento.

Info @lequipe : @hamzarafia10 (OL) s’est engagé ce vendredi à la Juventus, où il évoluera d’abord avec la réserve. Le milieu offensif a signé son 1er contrat pro avec son club formateur lyonnais pour lui permettre de percevoir une indemnité de transfert https://t.co/E9tA3ahIzX — Bilel Ghazi (@BilelGhazi) 12 luglio 2019

20 anni, Rafia non ha ancora esordito nella prima squadra del Lione. Ma negli ultimi anni è stato un protagonista dell'eccellente vivaio del club francese, uno dei più importanti dell'Esagono, da cui la prima squadra può attingere in maniera costante.

Come detto, Rafia non sarà aggregato al ritiro precampionato della Juventus: il suo destino si chiama Under 23, da quest'anno allenata da Fabio Pecchia. Disputerà dunque il campionato di Serie C.