Calciomercato Juventus, Eriksen è possibile: ma non già a gennaio

C'è anche la Juventus sulle tracce di Christian Eriksen, in scadenza col Tottenham a giugno 2020: potrebbe sbarcare a Torino la prossima estate.

Christian Eriksen sarà sicuramente uno degli uomini mercato della prossima sessione invernale: il contratto in scadenza il 30 giugno 2020 lo rende un pezzo pregiato su cui puntare con un esborso minimo relativo al solo ingaggio, considerato che sarà possibile tesserarlo a costo zero.

Con DAZN segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Già a gennaio i club interessati potranno trattare direttamente con lui e il suo entourage, bypassando il : oltre a e (bavaresi in prima fila) c'è anche la a sperare di arrivare prima nella corsa al danese, come riportato da 'Il Corriere della Sera'.

I bianconeri non sono nuovi ai colpi a parametro zero: basti pensare a Ramsey e Rabiot qualche mese fa, senza dimenticare Emre Can che ora sta vivendo un periodo difficile a livello personale dopo l'esclusione del suo nome dalla lista dei giocatori utilizzabili in .

Eriksen potrebbe aggiungersi a questo elenco qualora Fabio Paratici decidesse di tentare davvero l'affondo: non già a gennaio ma in vista dell'estate. L'ampiezza della rosa e il costo (30 milioni di euro) non fanno il gioco della 'Vecchia Signora' che preferirebbe puntare sull'ex al termine della stagione in corso.

Per raggiungere l'obiettivo bisognerà superare una concorrenza agguerrita: Zinedine Zidane è un estimatore di Eriksen e potrebbe chiedere uno sforzo a Florentino Perez per accelerare i tempi di rinascita che, nelle intenzioni del tecnico francese, dovrebbero riportare ai fasti dei successi in Europa dove l'avvio è stato negativo (un solo punto nelle prime due partite per i 'Blancos').