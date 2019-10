Calciomercato, Bayern Monaco su Eriksen per l'estate 2020

Il Bayern Monaco ha messo gli occhi su Christian Eriksen, in scadenza di contratto col Tottenham a giugno 2020.

A meno di un rinnovo che ad oggi appare improbabile, il futuro di Christian Eriksen non sarà ancora al : facile pensare ad un addio la prossima estate, quando scadrà il contratto con il club londinese.

E una seria pretendente per il danese c'è già: come riportato da 'Sport1', tra i club in prima fila per assicurarselo figura il , fresco di 7-2 inflitto in proprio ai vicecampioni d'Europa.

Eriksen sarebbe intenzionato a lasciare il Tottenham già a gennaio ma è ipotizzabile che rimanga almeno fino al termine di una stagione iniziata male per gli 'Spurs': un solo punto nel girone europeo dopo due partite e nono posto in Premier League a tredici lunghezze dal capolista.

Proverà a risollevare le sorti di una squadra che fino a pochi mesi fa sognava la grande vittoria della coppa più importante: un tracollo inatteso che porterà uno dei giocatori più rappresentativi a cambiare aria dopo sette stagioni ad altissimo livello.

Sulle tracce di Eriksen anche e , mentre in sono e le maggiori accreditate per tentare un affondo che potrebbe rivelarsi decisivo. permettendo, ovviamente.