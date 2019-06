Calciomercato Juventus, Emerson e Danilo per le corsie: Cancelo e Alex Sandro in biliico

Danilo ed Emerson idee in entrata, Cancelo e Alex Sandro sempre più in bilico: i bianconeri possono cambiare tutto sulle corsie di difesa.

In attesa della chiusura che sembra imminente con Maurizio Sarri per quanto riguarda la panchina, la pensa anche al campo e ai possibili cambiamenti rispetto all'ultima annata, soprattutto in ruoli in cui i titolari non hanno convinto. Terzini in primis.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Secondo quanto riporta la 'Gazzetta dello Sport', i nomi caldi per le corsie difensive bianconere sarebbero quelli di Danilo del e di Emerson Palmieri, ex attualmente in forza al .

L'idea di Danilo nascerebbe dai discorsi che Guardiola vorrebbe intavolare per arrivare a prendere Joao Cancelo dai bianconeri. Il portoghese non ha sempre convinto nella sua prima (e forse unica) stagione a . Per 60 milioni potrebbe andare via e Danilo, ex , potrebbe essere inserito nell'operazione con una valutazione di 20 milioni.

L'articolo prosegue qui sotto

Anche l' si era interessata all'ex e Real Madrid, il quale avrebbe chiesto al City di lasciarlo andare, con destinazione gradita la . Quest'anno ha collezionato soltanto 22 presenze con i 'Citizens'.

L'avvicendamento si potrebbe traslare anche sulla sinistra, dove la posizione di Alex Sandro è in bilico: sembra che la Juventus si aspetti offerte importanti per il proprio terzino sinistro, soprattutto dal Real Madrid se non dovesse chiudere per Ferland Mendy e dovesse salutare Marcelo.

Emerson Palmieri è già stato seguito nel mercato di gennaio, quando le voci suggerivano un addio di Spinazzola. Invece ora sarebbe entrato nei radar come un possibile titolare e i dialoghi col Chelsea potrebbero avere una doppia valenza: sia per riportare in il terzino della nazionale di Mancini, sia per liberare Maurizio Sarri.