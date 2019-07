Calciomercato Juventus, Dybala vuole restare: lo comunicherà alla dirigenza

Paulo Dybala ha in mente solo la Juventus: ha intenzione di rimanere per giocarsi le sue chance da falso 9, presto un vertice col club.

Quando un giocatore ha una volontà precisa c'è poco da fare: il club è costretto ad assecondarlo per non ritrovarsi in rosa qualcuno scontento e, solitamente, la cessione è necessaria per far quadrare le cose. Non è questo il caso di Paulo Dybala, voglioso di rimanere alla per dimostrare il suo valore, andato sbiadito per via di uscite non all'altezza della sua fama.

'La Joya' ha le idee chiare e, come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', le esporrà alla dirigenza non appena tornerà dalla vacanze post Copa America: il rientro era previsto inizialmente per il 5 agosto ma, con ogni probabilità, avverrà in netto anticipo, già nella giornata di venerdì.

Dybala avrà un colloquio con Maurizio Sarri e sentirà anche Fabio Paratici e Pavel Nedved: a loro tre dirà la stessa cosa, pur facendo i conti col mercato che vede il suo nome all'interno di una trattativa intricata come quella per Romelu Lukaku.

Il è entrato nell'ottica di uno scambio che prevede l'entrata in scena proprio dell'argentino: a 'Madama' potrebbe andare un piccolo conguaglio, con l' che è pronta al rilancio dopo l'offerta da 65 milioni di euro non apprezzata dai 'Red Devils'.

Per ora, però, Dybala non ci sente: vuole ancora giocarsi le proprie carte alla Juventus nel ruolo di falso 9, considerato quello più adatto alle proprie caratteristiche. In più, Sarri ha annunciato che Cristiano Ronaldo sarà dirottato sulla sinistra, un motivo ulteriore per sperare in un avvicinamento alla porta rispetto all'ultima stagione.

In ogni caso riguardante una cessione, l'ex pretenderà comunque un ingaggio maggiore: non basteranno i 7 milioni più bonus percepiti attualmente per convincerlo, ma almeno 9-10 e un progetto poderoso. Ma con priorità ai campioni d' .