Calciomercato Juventus, Dybala 'vede' il PSG: Neymar può dare una mano

Con la cessione sempre più probabile di Neymar, il PSG potrebbe lanciare l'assalto per Paulo Dybala, in uscita dalla Juventus.

La notizia più importante della giornata è senza dubbio la conferma di Leonardo: Neymar può lasciare il , trattativa in stato avanzato con un club non precisato. Dettaglio che conta poco, soprattutto dal punto di vista della .

'Madama', infatti, è spettatrice più che interessata: con la cessione del brasiliano, i parigini potrebbero fiondarsi definitivamente su Paulo Dybala, come riportato da 'La Gazzetta dello Sport'.

La 'Joya' avrebbe dovuto già salutare da tempo la truppa bianconera ma, intoppi relativi al mancato accordo sull'ingaggio e sulla gestione dei diritti d'immagine, hanno fatto saltare il trasferimento al prima e al poi.

Fabio Paratici non può più cederlo a squadre militanti in Premier League, visto che in il mercato in entrata si è concluso giovedì: il PSG rappresenterebbe un'opzione validissima, pronta a tornare di stretta attualità con l'addio di Neymar.

La speranza della Juventus è che si sblocchi al più presto il passaggio altrove ( e in lizza) del brasiliano, in modo da indurre i transalpini a effettuare una prima mossa per tesserare Dybala. Passato da punto cardine del progetto a grande escluso.