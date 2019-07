Calciomercato Juventus, Demiral resta: "Non sarà ceduto"

Ottime impressioni destate e tanti complimenti ricevuti: il bottino di Merih Demiral dopo la tournée in Asia è più che positivo e anche la percezione in merito a un suo addio pare essere notevolmente cambiata.

Se fino a poco tempo fa il turco acquistato dal poteva essere uno dei sacrificati, ora lo scenario è completamente diverso: sono aumentate a dismisura le possibilità di una permanenza alla , con Sarri che lo utilizzerà nelle rotazioni difensive.

Ad ancorare Demiral alla Mole Antonelliana è il suo agente, Cenk Melik Yazici, che ai microfoni di 'FiorentinaNews' esclude categoricamente una cessione del classe 1998 da parte di 'Madama'.

"No, Merih è felice e nessuno vuole venderlo adesso. Demiral resterà alla Juventus e non sarà ceduto né a titolo definitivo quanto meno in prestito".