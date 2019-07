Calciomercato Juventus, De Ligt si complica: l'Ajax chiede 87 milioni

La Juventus continua il pressing per Matthijs De Ligt: l'Ajax chiede 87 milioni, più o meno la stessa cifra pagata dal Liverpool per Virgil Van Dijk.

La non molla Matthijs De Ligt. Dopo aver raggiunto l'accordo con il ragazzo (quinquennale da 7,5 milioni fissi più bonus per un totale di 12), la 'Vecchia Signora' è in piena trattativa con l' per trovare una quadra sul prezzo del cartellino.

Si è parlato di intesa raggiungibile sulla base di 67 milioni più altri 13 aggiuntivi in modo da arrivare a 80, anche se nelle ultime ore sembra profilarsi un altro scenario. Più costoso.

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', l'Ajax avrebbe alzato le pretese: ora sarebbero 87 i milioni necessari e il motivo sarebbe da ricondurre a... Virgil Van Dijk.

I 'Lancieri' avrebbero preso come riferimento il ricco trasferimento del connazionale di De Ligt, pagato dal poco più di 84 milioni nel gennaio 2018. Ad Amsterdam devono essersi chiesti: perché cedere un gioiello del genere a un prezzo inferiore?

Per Overmars e Van Der Sar, il classe 1999 non vale meno del gigante ex , anzi anche qualcosa di più. Mino Raiola è al lavoro per limare le pretese 'orange' e cercare di ottenere un aumento, dalla Juventus, della parte fissa per far collimare domanda e offerta.

Alla fine l'ok dovrebbe andare comunque in porto, ma con una certezza: l'Ajax non saluterà De Ligt prima di ricevere una somma all'altezza della forza e del carisma propri del giocatore. Ultimo ostacolo da superare per la Juventus prima della linea del traguardo.