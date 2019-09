Calciomercato Juventus, Cuadrado e Matuidi pronti al rinnovo: incontro a breve

Juan Cuadrado vuole restare alla Juventus e incontrerà presto la dirigenza: Paratici vedrà poi Raiola per discutere del rinnovo di Blaise Matuidi.

Dopo le due vittorie di inizio stagione e il caso Emre Can, la lavora sul fronte rinnovi: nelle prossime settimane la dirigenza incontrerà gli agenti di Juan Cuadrado e Blaise Matuidi per valutare un prolungamento.

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', la società bianconera è già al lavoro per fissare un incontro con Alessandro Lucci, procuratore dell'esterno colombiano. Il 32enne ha già manifestato la volontà di restare a nonostante il poco spazio che sta trovando.

Nei prossimi giorni Paratici incontrerà anche Mino Raiola, agente di Matuidi, per parlare di rinnovo: il centrocampista francese era stato messo sul mercato in estate, ma ha poi convinto Maurizio Sarri, che sembra voler puntare ancora su di lui. Il contratto è in scadenza nel 2020 e nell'eventuale nuovo accordo non verrà aggiunto un aumento di ingaggio.