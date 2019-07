Calciomercato Juventus, Cancelo piace al Barcellona: può sostituire Semedo

Con Cancelo in uscita, direzione Barcellona o Manchester City, la Juventus ha già pensato al sostituto: torna di moda Darmian, nel mirino da tempo.

Con le sue caratteristiche tecniche e atletiche potrebbe essere perfetto per la Premier League ma ora nel suo futuro torna a farsi sempre più insistente l'ombra della (dove ha già giocato nel ). Joao Cancelo è il giocatore che la ha scelto di cedere per fare cassa, con e ora anche pronti a sfidarsi per arrivare al portoghese.

L'interesse dei Campiondi d' per l'ex è noto da tempo, con gli Sky Blues che non sono però ancora riusciti a convincere la Vecchia Signora con l'offerta giusta. Cosa che potrebbe fare ora il Barcellona, ultimo club a essersi iscritto alla corsa per arrivare a Cancelo.

Se in passato si è parlato di , opzione che oggi pare ormai più che tramontata, ora, stando a 'La Gazzetta dello Sport', sono proprio i blaugrana a poter tentare l'affondo decisivo.

I catalani dovrebbero infatti privarsi di Nelson Semedo, giocatore che pensano di inserire nell'operazione Griezmann con l' , e così per Cancelo si spalancherebbe una porta sulla fascia destra dei culé.

Paratici chiede 60 milioni cash per il lusitano e proprio qui sta il nodo dell'affare. Bisogna infatti vedere chi tra Manchester City e Barcellona avrà la voglia di incontrare le richiesta bianconere per chiudere l'operazione.

Qualora la Juventus dovesse arrivare davvero alla cessione di Cancelo, il club torinese dovrebbe poi mettersi alla ricerca del sostituto. Una fase di studio che potrebbe però durare ben poco, dato che i Campioni d' un nome con il quale rimpiazzare il portoghese lo hanno già in testa da tempo.

Si tratta del sempreverde Matteo Darmian, giocatore che i bianconeri seguono ormai da diversi anni e che questa volta potrebbe davvero tornare a , dove in passato ha vestito la maglia granata. Il giocatore non ha infatti mai nascosto la sua voglia di lasciare il per tornare in Italia. Che sia la volta buona?