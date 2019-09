Calciomercato Juventus: può tornare Benatia, Boateng accantonato

La Juventus lavora al possibile acquisto di un difensore dopo l'infortunio di Chiellini. Boateng del Bayern viene accantonato, per Benatia si tratta.

La è reduce da due giornate di non semplici ma che hanno portato in dote sei punti e quindi il punteggio pieno. Oggi chiude il calciomercato e, dopo l'infortunio di Giorgio Chiellini, la Vecchia Signora è vigile per un possibile colpo last-minute in difesa.

Segui live e in esclusiva 3 partite della Serie A TIM a giornata su DAZN. Comincia il tuo mese gratis

Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', al momento il giocatore in pole-position è Medhi Benatia. Il centrale marocchino che ha lasciato la nel gennaio scorso, in rottura con Massimiliano Allegri, ha aperto ad un possibile ritorno e nei giorni scorsi ha ammesso qualche chiacchierata con Paratici.

Benatia aveva dato in passato la sua disponibilità a parlare di un suo ritorno in caso di necessità del club bianconero.

L'articolo prosegue qui sotto

Attualmente gioca in , all’Al Duhail. Non si tratta di una operazione semplice ma fino alle 22 di stasera la Juventus terrà viva ogni pista che può rappresentare un'occasione.

Sembra invece accantonata del tutto la trattativa iniziata ma mai approfondita con il per Jerome Boateng. Il difensore è fuori dal giro dei titolari di Niko Kovac, che ha fatto altre scelte fino a questo momento.

Proprio per questo il Bayern aveva aperto anche alla cessione in prestito. La stampa tedesca ha rilanciato con grande clamore la voce di una trattativa con la Juventus, ma al momento è una pista fredda.