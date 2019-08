Calciomercato Juventus, Benatia: "Paratici mi chiese di tornare"

Il retroscena di Benatia: "Paratici mi chiese la disponibilità di tornare alla Juventus prima di prendere De Ligt, il mio problema era Allegri".

Attualmente alle prese con un'avventura in , tra le fila dell'Al-Duhail, Medhi Benatia in questa sessione estiva sarebbe potuto clamorosamente tornare alla corte della . Per stessa ammissione del 32enne centrale marocchino, i contatti non sono mancati. Anzi, il fronte è stato davvero dei più roventi.

L'ex numero 4 bianconero, intervistato da "TuttoJuve", ha raccontato tutti i passi della trattativa non sfociata nella fumata bianca.

"Sì, le voci erano veritiere. Ho parlato con il direttore Fabio Paratifci, che mi aveva chiesto la disponibilità a vestire nuovamente la maglia della Juventus. Il mio problema, ovviamente, non era né con lo spogliatoio né con la società, bensì con Allegri che mi faceva giocare molto poco rispetto a quanto mi aveva inizialmente detto. La stava cercando un difensore e non era sicura di poter prendere De Ligt, io ho risposto di star bene qui in Qatar e che non avevo fatto questa scelta per tornare indietro cinque mesi dopo".

Affare non andato in porto, anche a causa di un'avventura appena iniziata e già decisamente felice.

"Ho aggiunto, parlando con Paratici, che se c'era bisogno potevamo risentirci e vedere insieme quel che si poteva fare. Dopo, sono riusciti a prendere il difensore e per fortuna non ho dovuto prendere una decisione. Qui mi trattano veramente bene, la mia famiglia è felice e anche i bambini vengono trattati con cura. Guardo la squadra come un normale tifoso, come un amico anche perché ho mantenuto dei buoni rapporti con lo spogliatoio".

