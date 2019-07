Calciomercato Juventus, il Bayern chiude a Mandzukic: c'è il no di Rummenigge

Karl-Heinz Rummenigge chiude la porta del Bayern Monaco a Mario Mandzukic, accostato ai bavaresi come possibile vice Lewandowski.

Niente ritorno al per Mario Mandzukic, inserito dalla nella lista delle possibili cessioni. L'attaccante croato era stato accostato più volte ai bavaresi negli ultimi giorni, ma Karl-Heinz Rummenigge ha bloccato in partenza ogni possibile trattativa.

Secondo quanto riferito dalla 'Bild', Rummenigge avrebbe infatti personalmente espresso il proprio rifiuto sul ritorno di Mandzukic al Bayern, dove aveva ben impressionato dal 2012 al 2014. Lo stesso giocatore aveva espresso il proprio gradimento al trasferimento in , preferendo la sua ex squadra al , che invece aveva palesato il proprio interesse all'acquisto.

Resta dunque tutto da decidere il futuro del centravanti classe '86, che non sembra rientrare nei piani tecnici di mister Sarri: il suo addio come quello di Higuain sembra ormai una certezza in casa bianconera, ma la dirigenza dovrà lavorare per trovare la giusta sistemazione.