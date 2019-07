Calciomercato, Janssen lascia il Tottenham: giocherà in Messico nel Monterrey

Dopo tre stagioni al Tottenham, una dele quali passata in prestito, Vincent Janssen si trasferisce al Monterrey per 7 milioni.

Doveva essere il numero 9 del futuro nel , invece la carriera di Vincent Janssen si è trasformata in un flop dal suo arrivo a Londra.

L'attaccante olandese era stato acquistato dagli Spurs nel 2016 per 22 milioni di euro dopo una fantastica stagione all'AZ Alkmaar, conclusa con 27 goal in 34 presenze.

🇳🇱🆕🙋‍♂️| ¡Bienvenido al Club de Futbol Monterrey, @vincentjanssen! La Sultana del Norte te recibe para rayar tu historia en Azul y Blanco 🔵⚪



¡A defender la camiseta, #EnLaVidaYEnLaCancha! #ArribaElMonterrey 🤠#NotaRayada ➡️ https://t.co/lUZKNqs8zi pic.twitter.com/QN1PL0ueuk — Rayados (@Rayados) July 23, 2019

Tuttavia le cose in Premier League non sono andate come ci si aspettava e dopo una prima stagione giocata praticamente da titolare (27 presenze ma solo 2 goal) è finito in prestito al .

L'articolo prosegue qui sotto

Nemmeno in Janssen è riuscito a ritrovarsi e l'ultima stagione l'ha passata praticamente senza giocare al Tottenham: cinque le presenze in totale, tre in Premier e due con la squadra riserve.

Così è arrivata la decisione di cambiare totalmente vita e firmare per il Monterrey, in , per un corrispettivo di 7 milioni di euro. L'obiettivo è riuscire ad emulare quello che ha fatto Gignac con i rivali cittadini del Tigres.