Calciomercato Inter, Xhaka si tira fuori: "Solo speculazioni dei giornali"

Granit Xhaka esclude categoricamente un trasferimento all'Inter: "Ne hanno parlato i giornali ma non è vero, nessun contatto".

Il suo nome era finito tra i papabili per rinforzare il centrocampo dell' , voce prontamente smentita dal diretto interessato: non ci saranno i nerazzurri nel futuro di Granit Xhaka, 26enne in forza all' dal 2016.

Lo svizzero di origine kosovara non ha perso tempo prima di allontanare, in prima persona, le voci che lo davano tra i preferiti del nuovo tecnico interista Antonio Conte. Queste le parole riportate da 'GazetaOlle'.

"L'hanno scritto i giornali, ma nulla è vero. Sono solo speculazioni e non ho avuto alcun contatto con l'Inter".

Chiara presa di posizione che non ha bisogno di ulteriori spiegazioni: l'Inter, d'altronde, è sempre più vicina al colpo Nicolò Barella dal , con cui si stanno limando gli ultimi dettagli per raggiungere la fumata bianca.

Xhaka venne acquistato dai 'Gunners' tre anni fa per 45 milioni di euro e, in breve tempo, è diventato uno dei pilastri del gioco di Arsene Wenger e dell'attuale allenatore Unai Emery. Nell'ultima stagione ha collezionato quaranta presenze e quattro goal; con la ha concluso la al quarto posto, perdendo la finalina di consolazione contro l' .