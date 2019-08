Calciomercato Inter, Wanda Nara: "Icardi non andrà al Monaco"

Wanda Nara ha chiuso le porte a un trasferimento di Mauro Icardi al Monaco: l'attaccante dell'Inter non firmerà per la squadra del Principato.

Mauro Icardi era e resta sul mercato ma il suo futuro non sarà in . Sulla lista dei possibili partenti dall' di Antonio Conte, l'attaccante argentino oggi è stato accostato con forza a una possibile prossima firma con il Monaco. Uno scenario che è però appena stato smentito da Wanda Nara.

La moglie e agente della punta nerazzurra ha infatti fatto chiarezza su questa idea di mercato ai microfoni di 'TYC Sports'.

"Icardi non andrà al ".

Poche parole che dicono però tutto. Wanda Nara chiude così le porte a un futuro di Icardi nel Principato, con l'attaccante che in continua a sognare la . Sulle sue tracce resta poi molto attivo il , altra squadra che vorrebbe trattenerlo in .

Una telenovela che a due settimane dalla fine del mercato non trova dunque ancora la parola fine. Il 'no' categorico di Wanda Nara al Monaco, che pareva disposto a spendere 65 milioni di euro per arrivare a Icardi, alimenta però ora le speranze delle italiane.