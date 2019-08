Calciomercato Inter, Icardi al bivio: Monaco e Napoli aspettano una risposta

Sia Monaco che Napoli sono pronte a pagare Icardi 65 milioni, ma lui continua a sperare nella Juventus: è la settimana decisiva.

E' certamente il principale tormentone dell'estate, impensabile fino a quando Mauro Icardi possedeva la titolarità e la fascia da capitano dell'. Da imprescindibile a giocatore superfluo il cui futuro, a due settimane dalla fine del calciomercato e a una dall'inizio della , è ancora nebuloso.

L'Inter sta pian piano cedendo i giocatori che non rientrano nel progetto di Conte, ma per Icardi non ci sono grosse novità. Questa, per forza di cose, sarà la settimana decisiva per una sua partenza, con due offerte da 65 milioni di euro sul piatto a cui i nerazzurri dovranno dare risposta.

Con l'arrivo di Sanchez in nerazzurro si chiude la possibilità di vedere Dzeko sbarcare a Milano, così come Milik. Il mette sul piatto una cifra cash da record per Icardi, la stessa che è disposta a investire il per tornare grande.

La squadra del Principato, secondo La Gazzetta dello Sport, sarebbe disposta a pagare Icardi 65 milioni di euro ed aspetta una risposta dall'Inter entro metà settimana. Alla pari del Napoli, che altrimenti virerà su altro nell'ultima parte di calciomercato.

Da canto suo Icardi continua a sperare in un trasferimento alla , ma la società bianconera non ha ancora avanzato una proposta ufficiale ai nerazzurri. Insomma, la volontà del giocatore non combacia con le richieste arrivate ai nerazzurri.

Una situazione ancora complicata, ma che per forza di cose si risolverà nei prossimi giorni: separato in casa, Icardi dovrà accettare una destinazione inferiore alle sue aspettative o sperare in una Juventus che attualmente sembra intenzionata a dare una chance a Dybala e Higuain. Insomma, è rebus: per poco.