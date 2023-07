Il prezzo è giusto, l’Inter vira su Samardzic: può arrivare con i soldi di Brozovic

Vista la difficoltà di arrivare a Frattesi, l’Inter ha individuato un altro obiettivo per il suo centrocampo: contatti avviati con l’Udinese.

Ha ventuno anni, è reduce dalla stagione della consacrazione, conosce già la Serie A e, dopo essersi meritato le attenzioni di Napoli e Milan, adesso è finito nel mirino dell’Inter.

Lazar Samardzic si sta ritagliando un ruolo da protagonista in questa sessione di calciomercato e, secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, tra i club che lo stanno valutando con maggiore attenzione c’è proprio quello nerazzurro.

L’Inter ha individuato da tempo in Davide Frattesi il suo obiettivo principale per l’attacco, ma la valutazione che il Sassuolo fa del suo cartellino (35 milioni di euro), ha spinto i meneghini a guardare anche oltre.

Da qui l’idea potenziale di virare sul talento serbo e di contattare l’Udinese per capire quali sono i margini per una trattativa.

Il cartellino di Samardzic viene valutato circa 18-20 milioni, ovvero una cifra simile a quella incassata dai nerazzurri per la cessione di Brozovic all’Al-Nassr.

L’Inter avrebbe dunque i mezzi per provare a chiudere l’operazione in tempi brevi e per mettere a disposizione di Simone Inzaghi un elemento forte e in crescita che andrebbe a completare la batteria dei mediani.

Samardzic potrebbe rappresentare la classica quadratura del cerchio ed è per questo che sono stati registrati decisi passi in avanti nella sua direzione.

Prendendo il gioiello dell’Udinese e riuscendo a cedere Onana al Manchester United per 50 milioni di euro, il club meneghino avrebbe poi le carte in regola per sedersi ad un tavolo con il Chelsea e discutere del ritorno a Milano di Romelu Lukaku.