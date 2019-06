Calciomercato Inter, Vidal torna di moda: c'è anche il Milan

L'Inter ha rimesso gli occhi su Arturo Vidal, cercato anche l'anno scorso: ha già lavorato con Conte. Il cileno è seguito anche dal Milan.

Manovre a centrocampo in casa . Con la situazione di Nainggolan sempre più incerta, più Barella e Sensi sullo sfondo, i nerazzurri vanno alla ricerca di un altro incursore di esperienza da regalare ad Antonio Conte.

Secondo il 'Mundo Deportivo', l'Inter avrebbe rimesso gli occhi su un giocatore già seguito la scorsa estate: Arturo Vidal. Il cileno era già stato un obiettivo un'estate fa, quando poi ha lasciato sì il , ma per andare al .

In questa stagione il centrocampista classe 1987 ha giocato 53 partite, confermandosi un punto importante della mediana di Valverde, ma potrebbe comunque lasciare la Catalogna di fronte a un'offerta considerevole.

Non soltanto i nerazzurri, però: anche il starebbe seguendo l'ex . L'Inter potrebbe contare su un fattore in più, ovvero la presenza di Antonio Conte, con cui Vidal ha già lavorato per tre anni alla Juventus dal 2011 al 2014, vincendo tre scudetti e diventando uno dei migliori centrocampisti a livello mondiale.

Il 32enne ha ancora voglia di competere al massimo livello e anche per questo avrebbe rifiutato un'offerta dalla . In questo momento è in a giocarsi la Copa America con il , al ritorno potrebbe salire su un volo per l' .