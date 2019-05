Calciomercato Inter, Van de Beek intriga: Ausilio lo ha seguito anche a Londra

Ausilio è volato a Londra per vedere Van de Beek dell'Ajax ma la concorrenza è forte. Fatta per Godin, anche Danilo è vicino. Rebus Spalletti-Conte.

L' cerca qualità e potrebbe trovarla nelle file dell' tra cui i nerazzurri, secondo 'Il Corriere dello Sport', seguono con grande attenzione l'exploit di Van de Beek.

Il centrocampista olandese piace moltissimo all'Inter, tanto che Ausilio martedì era a Londra dove ha assistito alla semifinale di tra e Ajax.

Van de Beek è stato l'assoluto protagonista della gara, regalando la vittoria ai Lancieri con un goal e dimostrando tutte le sue doti di incursore ma sul giocatore ci sono già le big di mezza Europa e il costo del suo cartellino rischia di essere inaccessibile per le casse dell'Inter.

In ogni caso i nerazzurri hanno intenzione di rinforzare pesantemente la rosa in vista della prossima stagione e così dopo Godin, che arriverà a parametro zero dall' , stringono per Danilo del .

Resta però da risolvere il rebus panchina con Spalletti che spera ancora nella conferma, mentre Marotta vorrebbe convincere Suning a puntare su Antonio Conte.

In quel caso anche il calciomercato dell'Inter potrebbe leggermente cambiare: il passaggio al 3-5-2 infatti imporrebbe l'acquisto di un difensore di piede mancino come alternativa ai titolari De Vrij, Skriniar e Godin. Inoltre servirebbero validi ricambi sugli esterni.

Davanti invece si ripartirà comunque da Lautaro Martinez al quale potrebbe essere affiancato un numero 9 da scegliere tra Dzeko e Lukaku, entrambi molto apprezzati da Conte. Probabili le cessioni di Perisic e Icardi.