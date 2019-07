Calciomercato Inter, dalla Turchia: Galatasaray su Nainggolan

Dalla Turchia, come riporta 'Sabah', lanciano la proposta del Galatasaray, che avrebbe chiesto il prestito gratuito di Nainggolan all'Inter.

L' comincia a piccoli passi a muovere anche il calciomercato in uscita, fondamentale per poi operare anche in entrata e realizzare i desideri di Antonio Conte.

Dopo la cessione di Joao Miranda, potrebbe essere il turno di Radja Nainggolan, pezzo pregiato del mercato in uscita che però non riesce ad essere pratognista di trattative vere e proprio.

Dalla arriva però una voce di mercato, lanciata da 'Sabah': il si lancia su Radja Nainggolan, ma ha chiesto all'Inter soltanto un prestito gratuito.

Resta ancora da capire la risposta che darà l'Inter al Galatasaray, anche se sicuramente non sarà felice della richiesta di prestito gratuito.

Il club turco vorrebbe Nainggolan per affiancare a centrocampo un altro nuovo acquisto, ovvero Seri. Per formare un centrocampo tecnico e robusto.