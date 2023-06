Inter superata al fotofinish: Azpilicueta verso l’Atletico Madrid

Sfuma quando sembrava ad un passo dalla definizione il trasferimento di Azpilicueta all’Inter: il difensore verso il ritorno in Spagna.

Non sarà all’Inter il futuro di Cesar Azpilicueta. Il difensore, che è ancora legato contrattualmente al Chelsea (si sta lavorando alla risoluzione), ma che aveva già trovato un’intesa con il club nerazzurro, sembra ora destinato al trasferimento all’Atletico Madrid.

Secondo quanto riportato infatti da ‘Sky’, il club dei Colchoneros non solo si è inserito nella trattativa, ma è anche passato in netto vantaggio poiché il difensore preferirebbe tornare in Spagna per motivi personali.

Nei giorni scorsi si era parlato di una trattativa tra l’Inter ed il giocatore praticamente definita e di un contratto biennale già pronto all’ombra del Duomo.

Un colpo potenzialmente molto importante per i nerazzurri che si sarebbero garantiti un elemento molto esperto (ad agosto compirà 34 anni) che nelle ultime undici stagioni ha vinto moltissimo con la maglia del Chelsea, compreso due campionati, una Champions League, una Supercoppa Europea, due Europa League ed un Mondiale per club.