Calciomercato Inter: si sbloccano Barella e Dzeko, Conte li vuole al più presto

Nuova formula per l'acquisto di Barella: 10 milioni di prestito, 30 di riscatto e 5 di bonus. Per Dzeko si sale a 12 milioni per convincere la Roma.

L' ha già piazzato tre acquisti ufficiali in questa sessione di mercato: Godin, Sensi e Lazaro. Nel mentre però vuole regalare a Conte altri due giocatori, richiesti proprio dal tecnico: stiamo parlando di Nicolò Barella ed Edin Dzeko.

Le due trattative con e fino a qualche giorno fa erano in fase di stallo, ma oggi sembrano essersi sbloccate. Anche se ovviamente non ancora concluse. Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', c'è una nuova formula che sembra aver convinto il Cagliari per Barella.

Si tratta di 10 milioni per il prestito e 30 per il riscatto tra 12 mesi (più alcuni bonus anche a lungo termine legati alle vittorie e alle presenze). In totale la cifra dovrebbe essere di 45 milioni di euro. Che poi sarebbe l'esatta metà della richiesta del Cagliari (50) e dell'ultima offerta nerazzurra (40).

Anche con la Roma, l'affare per arrivare a Edin Dzeko sembra esserci scongelato un po'. Secondo quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', infatti, i nerazzurri hanno alzato l'offerta di 10 milioni di euro alla Roma, recapitata ormai qualche settimana fa.

Adesso l'offerta parla di 12 milioni, contro i 20 chiesti dai giallorossi. Ma la Roma, che ha intenzione di provarci seriamente per Higuain, sembra essersi convinta a lasciare andare Dzeko senza tirare troppo la corda, per proseguire con il sogno del Pipita. Si ci potrebbe incontrare appena sotto i 15 milioni per completare l'operazione.